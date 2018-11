Le date di Death Stranding, Ghost of Tsushima e Dreams saranno svelate ai Game Awards?

Molte delle grandi esclusive per PlayStation 4 in arrivo nei prossimi mesi/anni sono ancora prive di una data d'uscita. Se l'indiscrezione partita dal portale brasiliano Combo Infinito dovesse rivelarsi veritiera, tuttavia, la situazione potrebbe presto cambiare, almeno per alcune di esse.

La redazione di Combo Infinito afferma di aver ricevuto una mail legittima da Sony Brazil, nella quale è possibile leggere che ai Game Awards 2018, al termine dei trailer di Death Stranding e Ghost of Tsushima, potrebbero essere svelate anche le loro finestre di lancio. Per l'occasione, dovrebbe essere rivelata anche la data d'uscita di Dreams.

Della possibile presenza di Death Stranding si è già vociferato dei giorni scorsi, visto che uno degli sviluppatori di Kojima Productions ha esplicitamente fatto riferimento ad un trailer in preparazione per il gioco. Il conduttore Geoff Keighley ha inoltre alzato le aspettative dei giocatori promettendo l'edizione dei Game Awards più grande di sempre: gli eventuali annunci dei titoli sopramenzionati contribuirebbero in maniera decisa al raggiungimento di questo ambizioso obiettivo.

Dal momento che non abbiamo modo di verificare l'affidabilità del fonti, vi invitiamo a prendere queste informazioni per ciò che sono, ovvero dei semplici rumor. Voi cosa ne pensate al riguardo? Secondo voi i tempi sono maturi per l'annuncio delle date di lancio di Death Stranding, Ghost of Tsushima e Dreams?