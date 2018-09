Le date di uscita di Warframe, Civilization 6 e dei giochi Asmodee per Nintendo Switch

Un trittico di annunci dal Nintendo Direct, con le date di uscita di Warframe, Sid Meier's Civilization 6 e i nuovi giochi da tavolo targati Asmodee Digital, in arrivo rispettivamente a novembre e dicembre.

Asmodee Digital

Porterà adattamenti di celebri giochi di carte e da tavolo come Carcassonne, The Lord the Rings Living Card Game, Pandemic, Munchkin e Catan su Nintendo Switch a partire da dicembre.

Civilization VI

Quando questo celebre gioco di strategia approderà su Nintendo Switch, il 16 novembre, porterà con sé un’esclusiva modalità wireless LAN per quattro giocatori.

Warframe

Nuovi fan potranno unirsi ai più di 38 milioni di giocatori attuali in questo titolo free-to-play a base di azione ninja spaziale co-op dal 20 novembre.