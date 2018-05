Le dichiarazioni sulla finestra di lancio di Final Fantasy 7 Remake sono state fraintese

Nel weekend sono state diffuse su blog e siti specializzati notizie relative a una dichiarazione di Yoshinori Kitase di Square-Enix, il quale avrebbe affermato che Final Fantasy 7 Remake dovrebbe essere pubblicato entro il 2023, ovvero giusto in tempo per il trentacinquesimo anniversario della serie. Facciamo chiarezza.

Le dichiarazioni in questione in realtà sono state travisate, come spiegato dall'admin di TheLifeStream.net, sito indicato come fonte delle affermazioni di Kitase: "Vari siti di rilevanza internazionale stanno scrivendo che il gioco è stato rinviato, citando noi come fonte. Non so cosa li abbia spinti a farlo, immagini che qualche sito molto popolare abbia pubblicato la notizia errata e altri abbiano seguito, ma è del tutto falso. Ci tengo a chiarirlo perchè il mio sito viene indicato come fonte. La nostra traduzione dell'intervista a Kitase è stata pubblicata oltre una settimana fa e molti hanno completamente frainteso il senso di quelle parole, riferite solamente ai lunghi tempi di sviluppo dei recenti progetti Square-Enix, una semplice battuta, niente di più."

Al momento il remake di Final Fantasy VII è ancora privo di una data di uscita ma è irrealistico pensare ad un lancio nel 2023, almeno su piattaforme di attuale generazione. Per il 2018 Square-Enix sembra concentrata su Kingdom Hearts III ma non è escluso che il remake di Final Fantasy 7 possa vedere la luce il prossimo anno. Sapevate che Nobuo Uematsu ha confermato di essere al lavoro sulla colonna sonora del gioco?