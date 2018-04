Le Emoji di God of War arrivano la prossima settimana su iPhone e Android

Con un post pubblicato sulla pagina Facebook del gioco, Sony Interactive Entertainment ha annunciato il prossimo arrivo delle Emoji di God of War per iOS e smartphone Android.

Le Emoji saranno disponibili su App Store e Google Play dalla prossima settimana, l'applicazione offrirà un set di emoticon dedicati a Kratos e Atreus, inoltre su iOS verranno pubblicati anche gli adesivi da utilizzare su iMessage, al momento non è chiaro se l'app sarà gratuita oppure a pagamento, anche se la prima ipotesi sembra essere la più probabile.

God of War è da oggi disponibile in Europa e Nord America in esclusiva su PS4 e PS4 Pro, nelle scorse ore Cory Barlog ha pubblicato un video che mostra le lacrime di gioia e commozioni dopo aver letto le recensioni del suo nuovo gioco, tutte decisamente positive.