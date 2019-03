Le Eroine nei Videogiochi: i Migliori Scatti in-Game su Playstation 4 selezionati da Sony

In occasione della settimana che ha visto l'intera industria videoludica celebrare la Giornata Internazionale delle Donne, Sony ha chiesto ai videogiocatori di immortalare su Playstation 4 le proprie Eroine preferite.

Come di consueto, gli Utenti non si sono fatti pregare ed hanno condiviso sui social numerosi scatti a tema, con l'obiettivo di essere selezionati tra i vincitori dell'ultima edizione di Share of the Week, il contest settimanale di fotografia in-game di casa Sony. Tra le istantanee selezionate troviamo Eroine e Combattenti provenienti da diversi universi narrativi videoludici.

Non manca, piuttosto prevedibilmente, Ellie, personaggio che conquistato il pubblico con il suo esordio in The Last of Us e si appresta ora a fare ritorno nell'atteso The Last of Us Part 2. Presenti all'appello anche Aloy, protagonista di Horizon: Zero Dawn, e Senua, interprete di un complesso viaggio all'interno di Hellblade Senua's Sacrifice. Spazio, infine, anche per Kasumi, da Dead or Alive 6, Kassandra, da Assassin's Creed Odyssey, ed Elizabeth, intrigante personaggio di BioShock Infinite: Burial at Sea.



Come di consueto, trovate tutte le immagini vincitrici sulla pagina dedicata del Playstation Blog oppure nel Tweet in calce a questa news. Qual è il vostro scatto preferito? E soprattutto, qual è il personaggio videoludico femminile a cui siete più legati?