Le esclusive più attese del 2019 per Nintendo Switch in un video

Esattamente come Sony e Microsoft, anche Nintendo ha in serbo un mucchio di sorprese per i suoi videogiocatori. La casa di Kyoto promette scintille per l'anno prossimo, e ha preparato un manipolo di esclusive da capogiro, che spaziano tra i generi più disparati.

Il 2019 segnerà il ritorno di grandi classici come Metroid Prime e il debutto di progetti attesissimi come il nuovo gioco di ruolo dei Pokémon. Non mancherà all'appello neppure la strega di Umbra in Bayonetta 3, che si distingue per il suo stile inconfondibile. La parola d'ordine dell’offerta videoludica della casa di Kyoto sembra essere varietà. La line-up del 2019 è pronta ad accontentare non solo la storica e affezionata fanbase, ma anche i gusti della vasta platea dei nuovi arrivati.

Abbiamo fatto il punto della situazione sui titoli in arrivo nel Video Speciale che potete guardare nel player allegato in cima a questa notizia. Specifichiamo, tuttavia, che molte delle opere citate sono ancora avvolte nel mistero, purtroppo. Non è del tutto certo che riescano ad esordire nel 2019, ma noi ci speriamo vivamente! Aspettiamo i vostri commenti: fateci sapere qual è il vostro gioco più atteso per l'anno prossimo!