Le esclusive Xbox One, Xbox One X e Windows 10 più attese del 2018 (Video Speciale)

Nel corso del 2017,ha consolidato la politica del, grazie alla quale tutti i titoli in uscita su Xbox saranno disponibili anche sullo store di Windows 10, ed inoltre ha visto esordire sul mercato la tanto attesa Xbox One X

Sulla scia di questi successi, nel 2018 il colosso di Redmond si prepara a lasciare un segno nel settore con una serie di prodotti dotati di una direzione artistica davvero magnetica, tra cui Sea of Thieves, State of Decay 2, Crackdown 3, Ori and the Will of Wisps, The Last Night e Ashen, solamente per citarne alcuni.

Per saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale dedicato ai giochi per Xbox One, Xbox One X e Windows 10 più attesi del 2018. Buona lettura!