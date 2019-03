Le funzionalità di Xbox Live arrivano su Nintendo Switch insieme a Cuphead

Alla fine succederà per davvero: dopo settimane di intensi rumor e voci di corridoio riguardo ad una collaborazione tra Microsoft e Nintendo, Xbox Live arriverà ufficialmente su Nintendo Switch. O meglio, alcune delle sue funzionalità lo faranno, contestualmente al debutto dell'eccellente Cuphead sulla piattaforma ibrida della grande N.

"Stiamo collaborando con StudioMDHR per esaminare le possibilità di portare le funzionalità di Xbox Live oltre il PC e Xbox, per arrivare a Nintendo Switch", è il comunicato di Chris Charla, senior director presso @ID Xbox. "Sì, questo vuol dire che i fan avranno l'opportunità di provare il rinomato titolo di StudioMDHR su Nintendo Switch tramite Xbox Live! Lavoreremo con gli sviluppatori per portare le sue funzionalità su Switch nei prossimi mesi. Considerando che con StudioMDHR siamo ancora in una fase iniziale dei lavori, le feature del servizio saranno introdotte tramite un aggiornamento post-lancio rispetto all'uscita di Cuphead su Nintendo Switch. Vorremmo ringraziare StudioMDHR e Nintendo per averci sostenuto in questa investigazione". Probabilmente, dunque, gli utenti potranno utilizzare il proprio account Xbox su Switch, e usufruire di ulteriori funzionalità di cui ne sapremo nei prossimi mesi.

Cuphead, disponibile ora su PC Windows 10 e Xbox One, arriverà su Nintendo Switch il 18 aprile. L'edizione per la console ibrida della casa di Kyoto è stata annunciata oggi, durante il nuovo evento Nindies.