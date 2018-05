NVIDIA GeForce GTX di nuovo disponibili; parte la campagna Made to Game con tante offerte

In vista dell'estate, l'idea di restarsene al fresco e giocare con i propri titoli preferiti diventa decisamente allettante e gli ultimi aggiornamenti di Fortnite, PlayerUnkown's Battlegrounds, Destiny 2 e l'uscita di Final Fantasy XV rendono questo periodo davvero ideale per dedicarsi al gaming.

Inoltre, l'ampia disponibilità nei migliori negozi e store online delle schede grafiche GeForce GTX Serie 10 e i prezzi davvero interessanti della nuova campagna Made to Game fanno di questo momento il migliore di sempre per aggiornare il proprio PC con una potente scheda video e poter così contare su un significativo vantaggio competitivo anche nei titoli più impegnativi. Maggiori informazioni sulle promozioni targate Made to Game e su dove trovare le schede grafiche GeForce GTX Serie 10 sono disponibili a questa pagina.

Oltre a ciò, NVIDIA ha reso disponibile i nuovi driver Game Ready 397.64 - WHQL, in grado di offrire un'esperienza di gioco ottimale con Destiny 2: La Mente Bellica, così come con Conan Exiles e Pillars of Eternity II: Deadfire. E' possibile scaricare i nuovi driver su GeForce.com a questo link.