Le inquietanti skin da clown e tanto altro nello shop di Fortnite del 26 Marzo

Praticamente tutti abbiamo un rapporto di odio-amore con i clown, vista la loro natura divertente ma anche estremamente inquietante dei pagliacci. Da adesso i giocatori di Fortnite avranno un motivo in più per amarli (o odiarli, appunto), visti i nuovi arrivi nello shop in-game.

Epic Games ha infatti aggiornato come di consueto il negozio online del popolarissimo Battle Royale, aggiungendo le skin epiche Nite Nite e Peekaboo, che ci trasformeranno per l'appunto in pagliacci. Siete pronti a mazzuolare gente in abiti clowneschi?

Non sono però le uniche due aggiunte dello shop, che presenta ora anche un piccone a tema, il glider (bellissimo) a forma di aereo di carta, il piccone T-Square e il costume da... nerd? Impiegata? Insomma chiamatelo come volete, il nome ufficiale è Maven.

Tornano poi in vendita nelle Daily Sales le danze Llama Bell e Breezy, la skin epica da sub Reef Ranger e quella rara Trooper, il glider Gum Drop e il piccone Icicle.

Come ormai d'abitudine vi ricordiamo che tutti gli oggetti del negozio in-game offrono modifiche puramente estetiche e non danno dunque alcun vantaggio competitivo. Lo shop in Italia si aggiornerà a mezzogiorno.

Tutte le aggiunte dello shop le potete guardare più nel dettaglio nel tweet diffuso dall'account ufficiale di Fortnite e al link della fonte. Che ve ne pare?

Vi ricordiamo infine che nella giornata di domani Fortnite sarà offline, per via dell'implementazione della nuova patch. A tal proposito, tutte le informazioni sull'aggiornamento 8.20 di Fortnite le trovate sul nostro sito.