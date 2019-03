Le loot box di Heroes of the Storm non saranno più acquistabili con valuta reale

Blizzard Entertainment sta cambiando i suoi piani per la monetizzazione in Heroes of the Storm. L'azienda ha infatti annunciato che nella nuova patch sarà rimossa la possibilità di acquistare le lootbox nel gioco con le Gemme, unica valuta in-game acquistabile con soldi veri.

Le loot chest rare saranno acquistabili con l'oro (3000 unità ciascuna), valuta guadagnabile nel corso del gioco, che resterà l'unica moneta con la quale si potranno acquistare gli oggetti in questione.

La modifica era operativa già in Belgio dallo scorso agosto, visto che il governo ha bandito tale prtica perché contravviene alla legislazione locale sul gioco d'azzardo, ed è avvenuto poi lo stesso per quanto riguarda Overwatch, ed ora Blizzard ha deciso di estenderla anche per gli altri mercati.

Si tratta di un ulteriore passo verso la conclusione del videogame, la cui popolarità peraltro sembra essere in declino. Lo sviluppo di Heroes of the Storm è stato ridimensionato, così come i piani per l'esport di Heroes of the Storm, ed ha spostato parte del team su altri progetti. Una mossa necssaria secondo il presidente J. Allen Brack: "Giochi come Diablo II, World of Warcraft, StarCraft II, Overwatch e tanti altri non esisterebbero se non avessimo preso decisioni simili in passato".

