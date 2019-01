Le meccaniche di gioco di God Eater 3 messe in mostra nel nuovo trailer

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer riassuntivo dedicato a God Eater 3, l'action-RPG già disponibile in Giappone su PlayStation 4, ed in arrivo in Europa e Nord America a febbraio.

Il filmato, che trovate riportato in cima alla notizia, ci consente di dare uno sguardo alle varie meccaniche di gioco di God Eater 3: partendo dalla personalizzazione del proprio eroe, passando per la trasformazione delle armi, alla creazione del proprio team, e agli spettacolari scontri contro i possenti Aragami, il trailer ci offre una panoramica completa circa il tipo di esperienza a cui andremo incontro.

L'edizione giapponese del titolo si è recentemente aggiornata alla sua versione 1.11, così da accogliere diverse aggiunte, tra cui il cross-matching, dei cambiamenti alle skin dei personaggi, migliorie al combattimento ed alcune correzioni al testo dei database.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che God Eater 3 sarà pubblicato in Europa e Nord America su PC e PlayStation 4 l'8 febbraio prossimo. Sulle nostre pagine trovate un filmato dedicato al comparto multiplayer online. Vi ricordiamo che potete provare in anticipo il gioco grazie alla demo gratuita pubblicata alcuni giorni fa. Per tutti gli altri dettagli sul titolo di Bandai Namco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.