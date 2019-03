Le migliori Boss Fighter di Devil May Cry prima di DMC 5 in un video

La serie Devil May Cry è sempre stata caratterizzata da combattimenti epici ed adrenalinici, in un tripudio di stile e spettacolarità. Il quinto capitolo, dal canto suo, porta avanti l’eredità del brand, proponendo scontri davvero esaltanti che rientrano di diritto tra le battaglie più memorabili del genere hack’n’ slash.

In questo video abbiamo quindi deciso di ripercorrere le Boss Fight più iconiche della saga, ad esclusione di quelle presenti in Devil May Cry 5. Vi presentiamo dunque una rassegna degli avversari più iconici e temibili che i videogiocatori si sono trovati ad affrontare nel corso delle proprie vicissitudini nei panni di Dante. Un'analisi che attraversa numerosi capitoli della celebre Saga di Casa Capcom, a partire dal primo Devil May Cry sino a Devil May Cry 4, passando anche per Devil May Cry 3. Siete pronti a riscoprire insieme le più epiche battaglie combattute dal nostro cacciatore di demoni? Allora non ci resta altro da fare che augurarvi una Buona Visione: come sempre, il nostro Video è disponibile direttamente in apertura alla news!

Per i Giocatori e le Giocatrici attualmente impegnati a fronteggiare sempre minacciosi avversari all'interno di Devil May Cry 5, segnaliamo che Capcom ha recentemente confermato l'introduzione nel Gioco della modalità Bloody Palace. Quest'ultima sarà infatti resa disponibile a partire dal prossimo lunedì 1 aprile.