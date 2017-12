Le migliori esclusive PlayStation 4 in offerta fino al 24 dicembre

A Natale siamo tutti più buoni e per l'occasioneha deciso di scontare i migliori classici per PlayStation 4, in vendita a prezzo ridotto da oggi e fino al prossimo 24 dicembre.

La promozione è valida presso tutti i negozi delle catene aderenti all'iniziativa, tra cui GameStop Italia, Euronics, Unieuro, MediaWorld e GamePeople, tra i titoli in vendita a prezzo ridotto troviamo Uncharted L'Eredità Perduta, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Uncharted The Nathan Drake Collection,

Ratchet & Clank, The Last Of Us Remastered, Bloodborne Game of the Year Edition, Gravity Rush 2, Farpoint e Robinson The Journey per PlayStation VR.

Per scoprire la lista completa e i prezzi promozionali non vi resta che recarvi di persona nei punti vendita segnalati da Sony Interactive Entertainment Italia.