Le migliori mod di Resident Evil 2 per PC in un video

Il mondo delle mod su PC non perde occasione per modificare i giochi più in voga del momento, con interventi leggeri o cambiamenti radicali. Tra i titoli che hanno goduto del supporto di nuovi contenuti, non poteva mancare anche l’ottimo remake di Resident Evil 2, con la community che si è divertita a introdurre numerose feature extra.

Già di per sé l'Internet si è sempre dimostrato un luogo dove condividere la propria creatività, figuriamoci se ci uniamo un videogame popolare come Resident Evil 2, che peraltro sta vivendo proprio in questo periodo una seconda giovinezza proprio per via del remake (a proposito, l'avete letta la nostra recensione di Resident Evil 2 Remake?).

Ed ecco dunque che alcuni creativi del Web, armati di fantasia e tanto tempo libero, hanno creato una mod che rimuove Mr. X da Resident Evil 2, o una mod che trasforma Claire in Captain Marvel, o ancora una mod che trasforma Mr. X nel Trenino Thomas, perché no? "Se puoi sognarlo puoi farlo" era il motto di Disney, ma immaginiamo si possa applicare ovunque, no?

Abbiamo quindi deciso di raggruppare le migliori mod del titolo firmato Capcom attualmente disponibili su PC, per consigliarvi come dare un tocco inedito alle vostre scampagnate lungo Raccoon City. Date un'occhiata e diteci cosa ne pensate!