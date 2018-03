Le migliori news anime di ieri: anticipazioni Dragon Ball Super, ONE PIECE e Boruto

In caso vi foste persi le miglioripubblicate ieri (8 marzo) su Everyeye, ci pensiamo noi a fornirvi un recap dei contenuti più succulenti: il tutto sulla scia di Dragon Ball Super, ONE PIECE e Boruto.

Quelle che emergono in queste settimane saranno le ultime sinossi relative a Dragon Ball Super, giacché la serie si avvia alla sua conclusione: le anticipazioni della puntata numero 130 ci descrivono quello che si preannuncia come il duello più emozionante di sempre, e cioè Son Goku vs Jiren il Grigio.

Per quanto riguarda ONE PIECE, abbiamo scovato per voi qualche succulento spoiler sul manga di Eiichiro Oda, mentre la trasposizione anime procede con qualche capitolo di differenza e viene acquisita persino da Netflix Japan: dopo la sconvolgente conclusione del capitolo numero 896, anche il capitolo 897 ci riserva più di qualche sorpresa.

Andando su Boruto, invece, Studio Pierrot ha diffuso i titoli e le trame degli episodi 49, 50, 51 e 52 che verranno trasmessi tra metà marzo e inizio aprile: finalmente anche l'anime si pregare a rappresentare l'arco narrativo di Momoshiki, raggiungendo di fatto le vicende del manga di Mikie Ikemoto e Ukyo Kodachi.

Quali sono state le vostre news anime preferite in queste ore?