Le migliori news anime di ieri: Dragon Ball Super, Boruto, L'Attacco dei Giganti

Riviviamo insieme le migliori news anime di ieri, tra Dragon Ball Super, Boruto e L'Attacco dei giganti - e non solo. Tante le anticipazioni e le novità in merito alle serie televisive nipponiche del momento: vediamole tutte.

Per quanto riguarda Dragon Ball Super, si avvicina il giorno di debutto dell'ultimo episodio della serie. Per l'occasione, la Toei Animation ha promesso che, al termine della puntata numero 131, assisteremo a una sorpresa speciale: verrà infatti trasmesso un video esteso di Dragon Ball Super Movie, in uscita a dicembre 2018.

Spostandoci su Boruto, invece, vi abbiamo proposto il trailer dell'episodio 51, che verrà trasmesso mercoledì prossimo in Giappone: la Saga per l'Esame di Selezione dei Chunin, con l'attacco di Momoshiki Ootsutsuki a Konoha per rapire il Settimo Hokage, si avvicina sempre di più.

Infine, per L'Attacco dei Giganti, il creatore del manga originale Hajime Isayama è comparso tra i contenuti speciali del box Blu-Ray della seconda stagione. Nella video intervista, il mangaka ha espresso il suo hype per l'arco narrativo che racconteranno gli episodi della Stagione 3, in arrivo a luglio 2018.

Sul versante articoli, continua il nostro viaggio nel catalogo anime di Netflix: vi abbiamo proposto la recensione della prima stagione di Ajin: Demi-Human.