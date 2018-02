Le migliori news anime di ieri tra Dragon Ball Super, Hunter x Hunter e Bleach

Quali sono state le migliori news a tema anime della giornata di ieri, domenica 25 febbraio? Vediamo il meglio ditra i contenuti disponibili nella nostra sezione dedicata, tra Dragon Ball Super, Hunter x Hunter, Bleach e molto altro.

Ieri, infatti, sarebbe stata la solita giornata dedicata all'episodio domenicale di Dragon Ball Super. A causa di una maratona femminile, che si svolge in Giappone, Fuji TV ha modificato il suo palinsesto, rinviando di una settimana tutti gli anime in programmazione, tra cui ONE PIECE e proprio Dragon Ball. La Toei Animation, però, non ci ha fatto sentire orfani di Goku, rilasciando un promo esteso di un minuto dell'episodio 129.

Torniamo a parlare, invece, di Hunter x Hunter: l'autore del manga, Yoshihiro Togashi, è costretto a congelare periodicamente la serializzazione della sua opera a causa dei noti problemi di salute che lo affliggono. Salvo imprevisti sulla tabella di marcia, però, il mangaka ha ben chiaro su come proseguire la sua storia.

Nonostante sia terminato da qualche anno, l'autore di Bleach è tornato a parlare del suo manga: Tite Kubo, in una recente intervista avvenuta per cavalcare l'onda dell'entusiasmo del film live-action, ha svelato qual è stato il destino di alcuni protagonisti dopo il finale canonico dell'opera.

Sul versante articoli, invece, abbiamo prodotto per voi la recensione di Neo Yokio, un anime targato Netflix sviluppato da uno studio americano: un ibrido che unisce l'esercizio di stile giapponese con la narrazione tipica della serialità americana, un mix che purtroppo risulta tutt'altro che vincente.