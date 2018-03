Le news tech del weekend: la truffa di iPhone, Putin, Elon Musk e la NASA, e TIM

Non ci siamo fermati nemmeno nel weekend, che a dispetto dei precedenti ha fornito delle interessanti indicazioni. La notizia più importante, a livello di sicurezza, non può che essere quella che ha ad oggetto la truffa che sta correndo sue che sta ingannando milioni di persone, ma è arrivata anche una stangata per

La nuova truffa corre su iPhone: come evitarla

Nel corso dell'ultimo weekend ha avuto una risonanza importante a livello internazionale la nuova truffa che starebbe colpendo molti utenti iPhone, anche molti esperti in quanto risulta praticamente impossibile da identificare.

Le segnalazioni sono molte, ed alcuni siti web (tra cui il nostro) hanno stilato un vademecum per proteggersi.

Il tutto avviene attraverso una finta mail ricevuta dagli utenti, che riprende il design delle email inviate dal gigante di Cupertino, ma viene recapitato dall'indirizzo "appleid@services.com", che ovviamente non è in alcun modo riconducibile ad un indirizzo email Apple.

Nella mail è anche presente un pulsante "accedi ora", su cui gli utenti non dovranno in alcun modo cliccare, in quanto potrebbe compromettere l'Apple ID. E' chiaro che un altro punto a sfavore del tentativo è rappresentato dagli errori grammaticali: la mail è scritta in italiano incomprensibile.

Stangata TIM: 4,8 milioni di Euro di multa

E' arrivata una vera e propria stangata per TIM. L'operatore telefonico, infatti, è stato multato dall'Autorità Garante per le Comunicazioni e Mercato per un totale di 4,8 milioni di Euro per "pratica commerciale scorretta".

Nella fattispecie, sotto la lente d'ingrandimento dei commissari sono finite alcune pubblicità aventi ad oggetto la fibra ottica.

L'AGCM sostiene che alcune campagne pubblicitarie hanno "omesso o indicato in modo non sufficientemente chiaro che, per raggiungere le massime velocità pubblicizzate, fosse necessario attivare un’opzione aggiuntiva a pagamento. Tale circostanza ha, dunque, vanificato l’indicazione del prezzo dell’offerta contenuta nei claim principali".

Nella lunga delibera si legge anche che "la condotta ingannevole e omissiva risulta assumere particolare rilievo in considerazione dell’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti che stanno mutando radicalmente a fronte di una crescente offerta di servizi digitali", ma TIM ha già annunciato che intende fare ricorso al TAR del Lazio.

Putin vuole andare su Marte nel 2019

A qualche ora dalla rielezione (per la quarta volta) a Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin ha lanciato ufficialmente la sfida ad Elon Musk ed all'Agenzia Spaziale Americana.

Intervistato nel corso delle registrazioni di un documentario pubblicato sul social network russo vkontakte, Putin ha annunciato che la Russia andrà su Marte nel 2019, almeno a livello teorico dal momento che missioni di questo genere sono di solito soggette a rinvii a causa della complessità. Putin, secondo quanto affermato dall'agenzia russa, ha dichiarato che "stiamo progettando missioni senza equipaggio, e in seguito con equipaggio umano, nello Spazio, come parte di un programma lunare e per l'esplorazione di Marte. La missione più vicina avverrà molto presto: stiamo progettando di lanciare una missione su Marte nel 2019".