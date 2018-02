Le novità su Avengers, X-Men: Dark Phoenix e Tomb Raider nelle news Cinema di ieri

Mentre cresce l'attesa per l'arrivo nelle sale italiane di Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, ieri è grazie al merchandising ufficiale del film che abbiamo potuto dare una prima occhiata alla nuova armatura di War Machine , rifinita di tutto punto.

Nero, viola e rosso i colori predominanti per una suit davvero minacciosa e dal look deciso, così da combattere contro il temibile Thanos (Josh Brolin) con tutta la potenza necessaria. Novità anche sull'attesissimo X-Men: Dark Phoenix di Simon Kinberg, sceneggiatore e produttore al suo esordio alla regia. Sappiamo infatti che nel film la villain principale sarà interpretata da Jessica Chastain, ma rumor sempre più insistenti vorrebbero anche la presenza degli Skrull, la stessa razza aliena che vedremo nel Captain Marvel con Brie Larson.



Giornata al femminile ieri, perché la Warner Bros Pictures ha anche rilasciato online ben 40 nuove foto ufficiali del reboot di Tomb Raider che vedrà la bella e talentuosa Alicia Vikander nei panni della sexy archeologa Lara Croft. Il film è praticamente in dirittura d'arrivo (uscirà il 15 marzo in Italia), ma è sempre interessante gustarsi anticipazioni succose come queste.



Si torna poi a parlare di Batgirl, la cui regia è stata appena abbandonata da Joss Whedon, notizia che a quanto pare avrebbe fatto felice il povero Zack Snyder, dato che avrebbe messo un like sul tweet di una fan cinese condiviso contro Whedon. Inezie, a ben vedere, ma che piacciono tanto agli appassionati della cinecomic war Marvel-DC, che pare non avere mai fine. E restando in tema DC, sempre ieri i registi John Francis Daley e Jonathan Goldstein avrebbero confermato di non aver ancora firmato ufficialmente per la regia del controverso Flashpoint con Ezra Miller, sottolineando come "le trattative siano ancora in corso".



Passiamo poi all'annunciato Piccoli Brividi 2, in inglese Goosebumps: Slappy's Revenge, dato che sono stati annunciati nuovi membri del cast, tra i quali figureranno Madison Iseman (Jumanji: Benvenuti nella giungla) e Jeremy Ray Taylor, visto da poco in IT di Andy Muschietti. E per finire mixiamo un po' con una news a tema videogiochi, visto che la SEGA e la Paramount Pictures avrebbero raggiunto l'accordo per portare al cinema in un film d'animazione in CGI dedicato a Sonic The Hedgehog, in arrivo nelle sale nel corso del 2019.