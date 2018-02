Le nuove APU desktop AMD Ryzen con grafica Radeon Vega sono adesso disponibili

annuncia oggi la disponibilità dei processoricon grafica, rendendo così disponibile il processore desktop con la soluzione di grafica integrata più potente del mondo.

I processori AMD Ryzen 5 2400G e AMD Ryzen 3 2200G combinano quattro core CPU "Zen" uniti all’architettura Radeon Vega il tutto in un singolo chip, disponibili a partire da oggi ai rispettivi prezzi consigliati di 169$ per Ryzen 5 2400G e 99$ per AMD Ryzen™ 3 2200G.

“Le APU desktop AMD Ryzen sono un esempio perfetto dell'innovazione che portiamo sul mercato per gli utenti di PC consumer e commercial. Con l’unione delle nostre architetture CPU e GPU ad alte prestazioni, questa nuova categoria di processori Ryzen desktop è progettata per offrire un'esperienza uniforme in tutte le applicazioni, così come la possibilità di godersi i migliori giochi in HD a 1080p, esperienze di eSport o gestire le funzioni di visualizzazione avanzate, il tutto grazie alla grafica Radeon Vega integrata.” ha dichiarato Jim Anderson, senior vice president and general manager, Computing and Graphics Business Group, AMD

Alcune caratteristiche di Ryzen 5 2400G comprendono:

Prestazioni grafiche identiche a quelle raggiunte dalla combinazione formata dal processore Intel Core i5-8400 da 199$ con una GPU NVIDIA GeForce GT 1030 da 89$

Fino al 156% in più di prestazioni grafiche rispetto all'Intel Core i5-8400

Prestazioni di sistema superiori fino al 21% rispetto all'Intel Core i5-8400

Prestazioni grafiche più veloci fino al 39% in Overclock

Compatibilità senza limiti

AMD continua l'impegno per la compatibilità a lungo termine, infatti le nuove APU Ryzen Desktop supportano la stessa infrastruttura Socket AM4 delle CPU Ryzen™ Desktop, rendendo così i nuovi processori compatibili con l'ecosistema AM4 esistente su oltre 120 schede madri, andando a richiedere solo un semplice aggiornamento del BIOS.