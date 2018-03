Le nuove cuffie PlayStation Gold Wireless con microfono arrivano ad aprile

annuncia che che le nuove cuffie wireless con microfonosaranno disponibili in Europa dal 6 aprile. Le cuffie sono dotato di tutte le caratteristiche del precedente modello e offrono microfoni nascosti multiposizione e un design elegante.

Cuffie Wireless con Microfono Gold

Audio surround virtuale 7.1 di altissimo livello in tutti i giochi per PS4

Modalità audio personalizzate per determinati giochi e la possibilità di crearne di proprie attraverso l’applicazione di accompagnamento delle cuffie con microfono per PS4

Driver da 40 mm calibrati alla perfezione

Controllo wireless plug and play su PS4, PC e Mac attraverso l’adattatore USB incluso

Maggiore nitidezza durante le chat di gioco

Grazie all’aggiunta di un secondo microfono nascosto, le nuove cuffie riescono ancora meglio a catturare la voce dei giocatori. Entrambi i microfoni sono situati nel supporto destro delle cuffie e sono posizionati con cura per garantire una nitidezza ottimale della voce, indipendentemente da come indossi le cuffie.

Entrambi i microfoni sono dotati anche di cancellazione del rumore, così da filtrare naturalmente i suoni di sottofondo per garantire che amici e compagni di squadra sentano solo le cose importanti. E non è tutto: le cuffie sono dotate di controlli integrati per il volume e per la disattivazione del microfono, così è più facile e veloce regolare le impostazioni durante una partita.

Confort raffinato e durevolezza

L''elegante design delle cuffie offre una maggiore durevolezza grazie a una struttura molto robusta, mentre i raffinati cuscini che circondano completamente i padiglioni forniscono un maggiore comfort e insieme sono l’ideale per quelli che vogliono godere di lunghe sessioni di gioco.

Sony ha inoltre ottimizzato il design per renderlo molto comodo quando si indossano sopra il visore PlayStation VR. Questo può aiutare a mantenere i giocatori immersi più a lungo nella loro esperienza e garantisce che sentano ogni voce, suono di passi ed esplosioni. Con le cuffie è incluso un cavo audio con jack da 3,5 mm da usare con PS VR e dispositivi mobili.