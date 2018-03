Le nuove immagini di Ni No Kuni 2 mostrano la modalità Kingdom Building

hanno pubblicato una serie di nuove immagini di, tratte dalla modalità, una delle principali novità del secondo episodio della serie.

In modalità Kingdom Building, i giocatori potranno creare e gestire il proprio Regno, questa sezione presenta elementi gestionali e city building tipiche di giochi come SimCity, The Sims e Cities Skyline. Le immagini diffuse dal publisher mostrano alcune strutture come il laboratori odi magia, la sartoria e altri edifici ospitanti attività commerciali, indispensabili per generare denaro e incremenentare il nostro patrimonio.

Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno è entrato in Fase Gold la scorsa settimana e sarà disponibile su PlayStation 4, PS4 Pro e PC Windows dal 22 marzo 2018. Su Everyeye.it trovate i primi 15 minuti di gameplay oltre ad un lungo video con tutto quello che c'è da sapere su Ni No Kuni 2.