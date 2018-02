Le nuove patch di Monster Hunter: World correggono una serie di bug minori

ha rilasciato stamane l’aggiornamento 1.0.0.11 per la versione Xbox One e la patch 1.06 per PlayStation 4 del suo, la più recente incarnazione del franchise lanciata durante lo scorso mese di gennaio sulle suddette piattaforme.

Secondo quanto rivelato dalle descrizioni ufficiali dei due aggiornamenti, questi dovrebbero migliorare l’algoritmo di matchmaking su Xbox One e correggere una serie di bug di entità minore su ambedue le piattaforme da gioco.



PlayStation e Xbox One

nel proprio inventario. Dal momento che il numero massimo di bacche trasportabili è stato abbassato da 60 a 30, tutte le bacche in eccesso saranno trasferite nella cassa oggetti. Risolto un problema minore che, in seguito allo scorso aggiornamento, permetteva ai giocatori non invitati di entrare nelle Sessioni Online della Squadra, impedendone invece l’accesso ai componenti effettivi della squadra.

Xbox One

Aggiustato l’algoritmo utilizzato durante la ricerca delle sessioni di altri giocatori.

Vi ricordiamo che Monster Hunter World è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, mentre su PC arriverà nel corso dell'autunno.