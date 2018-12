Le pose di vittoria di Super Smash Bros Ultimate ricreate nella realtà!

Lo YouTuber SMG4 ha pubblicato un video che lo vede impegnato a riprodurre nella realtà le pose di vittoria di tutti i 75 personaggi del roster di Super Smash Bros Ultimate per Nintendo Switch.

La realizzazione del video, fa sapere l'autore, ha richiesto settimane di lavoro tra riprese, regia, montaggio ed editing, inoltre SMG4 ha dovuto avvalersi della collaborazione di alcune comparse per riprodurre le pose di vari personaggi fisicamente ben distanti dalla sua corporatura.

Potete giudicare l'opera completa nel video pubblicato in apertura della notizia, cosa ne pensate del lavoro di SMG4? Ricordiamo che Super Smash Bros Ultimate è uno dei più grandi successi degli ultimi mesi, con oltre cinque milioni di copie vendute in poco più di due settimane, di fatti si tratta di uno dei titoli per Switch più venduti dell'anno insieme a Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee.