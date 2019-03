Le potenzialità del Kit Nintendo Labo per la Realtà Virtuale in un trailer

Hai mai sognato di essere un fotografo subacqueo o di sentirti come un supereroe che respinge un’invasione aliena? Nintendo Labo Kit VR, disponibile per Switch dal 12 aprile, include decine di esperienze di realtà virtuale semplici e divertenti, che bambini e famiglie possono scoprire insieme.

Combinando l’innovativo gameplay fisico e digitale di Nintendo Labo con una tecnologia VR di base, Nintendo Labo: Kit VR introduce una versione originale e accessibile della realtà virtuale. Ogni Toy-Con offre una gamma unica di esperienze che combinano il feedback tattile del mondo reale con affascinanti avventure virtuali. Il pedale eolico Toy-Con produce colpi d’aria che creano l’effetto di volare, mentre il blaster va caricato prima di sparare raffiche di laser (o di frutti). I giocatori possono montare diverse creazioni di cartone come un elefante Toy-Con o una fotocamera Toy-Con; usare queste creazioni per giocare a una varietà di giochi VR; scoprirne il funzionamento o persino progettare le proprie esperienze VR con gli strumenti inclusi.

Tutti i giochi e le esperienze di Nintendo Labo Kit VR sono progettati per essere condivisi. A turno, tutti possono osservare le reazioni del giocatore e partecipare al divertimento. Alcuni giochi permettono persino a chi non sta guardando nel visore VR di interagire con l’esperienza a schermo. Per esempio, se un giocatore sta esplorando l’oceano del gioco e scattando foto con la fotocamera Toy-Con, un’altra persona nella stanza può indossare l’accessorio maschera da sub Toy-Con e mettersi di fronte alla fotocamera per far nuotare verso il viso del giocatore un pesce dagli occhi giganti.

Il software di Nintendo Labo VR Kit include due strumenti di programmazione. Il Garage Toy-Con, presente anche nei kit precedenti, fa il suo ritorno, ottimizzato per i Toy-Con di questo kit. Il Garage Toy-Con VR è un nuovo strumento che permette ai giocatori di creare giochi ed esperienze VR tutti loro. È lo stesso strumento che gli sviluppatori hanno usato per ideare tutti i contenuti della Piazza VR. I giocatori possono persino importare i giochi della Piazza VR nel Garage Toy-Con VR per scoprire come funzionano, personalizzare l’esperienza o usarli come fonte d’ispirazione per creare un gioco completamente nuovo.

Scopri un’esperienza di realtà virtuale adatta a tutta la famiglia con Nintendo Labo Kit VR per Switch, disponibile dal 12 aprile. Nintendo Labo Kit VR sarà disponibile in due configurazioni principali: Nintendo Labo Kit VR e Nintendo Labo Kit VR Set Base + Blaster. I possessori del Set Base che desiderano arricchire la propria esperienza potranno acquistare due set di espansione opzionali.