Le previsioni di Serkan Toto: Switch PRO e Lite nel 2019, PS5 e Xbox Scarlett nel 2020

Dopo aver pubblicato le aspettative di Michael Pachter, GamesIndustry ha reso note anche le previsioni di Serkan Toto per il 2019. L'insider, analista e fondatore di Kantan Games sembra avere le idee ben chiare sull'anno appena iniziato...

Serkan Toto si aspetta il lancio di Nintendo Switch PRO e Lite nel 2019, con il primo modello rivelato nei mesi scorsi da un rumor del Wall Street Journal ma non ancora confermato da Nintendo. Il modello Lite potrebbe invece rinunciare alla Dock e ai Joy-Con staccabili per diventare una vera e propria console portatile e presidiare la fascia ora occupata da 3DS e 2DS. Serkan si aspetta inoltre maggiori investimenti delle terze parti su Switch a partire dalla primavera, con l'arrivo di giochi Electronic Arts, Activision e Take-Two.

L'analista inoltre si dice convinto che il 2019 non porterà in dote le console di nuova generazione: Sony e Microsoft sveleranno PS5 e Xbox Scarlett durante l'anno ma per il lancio dovremo attendere il 2020. Sony, dal canto suo, dovrebbe anche ridurre il prezzo di PlayStation VR oppure introdurre un modello più economico così da allargare la fascia di pubblico del visore. Infine, l'ultima previsione riguarda Steam, che resterà leader incontrastato del mercato PC, nonostante la crescita di piattaforme come Epic Games Store e GOG.

Siete d'accordo con le aspettative di Serkan Toto per il 2019? Aspettiamo il vostro parere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.