Le prime due ore di Gioco di Sekiro: Shadows Die Twice in compagnia di Francesco Fossetti!

Nonostante l'apparente rottura del Day-One di Sekiro: Shadow Die Twice in un alcuni Paesi, il mercato videoludico è ormai pronto ad accogliere l'esordio del nuovo gioco From Software, la cui pubblicazione ufficiale è attesa per domani, venerdì 22 marzo.

Per celebrare al meglio il lancio della nuova creatura videoludica degli autori della trilogia di Dark Souls e Bloodborne, il nostro Francesco Fossetti si è dedicato in live alle prime due ore di gioco di Sekiro: Shadows Die Twice. Durante il corposo gameplay ha inoltre risposto ad alcune interessanti domande poste dagli Utenti. Se vi siete persi l'appuntamento di mercoledì 20 marzo non preoccupatevi, potete recuperarlo direttamente in questa news, grazie al video che trovate in apertura: vi auguriamo una Buona Visione!



Per non farvi trovare impreparati al vostro appuntamento con il misterioso personaggio di The Wolf, protagonista di questa nuova avventura From Software ambientate nel Giappone dell'era Sengoku, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un interessante approfondimento interamente. dedicato al Kenjutusu, l'arte della Spada, a cura di Carmine Capobianco. Vi sentite pronti ad impugnare le armi e a farvi largo all'interno del nuovo e pericoloso mondo partorito dalla mente di Hidetaka Miyazaki? Siate ancora pazienti: l'attesa, ormai, è quasi terminata!