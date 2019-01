Le prime recensioni di Ace Combat 7 e Travis Strikes Again No More Heroes sono positive

Il numero 1571 di Famitsu (da giovedì 10 gennaio nelle edicole giapponesi) contiene le recensioni di due titoli molto attesi in arrivo a gennaio, ovvero Ace Combat 7 Skies Unknown e Travis Strikes Again No More Heroes.

Entrambi i titoli sono stati accolti positivamente dai redattori della rivista giapponese, nello specifico Ace Combat 7 si porta a casa un voto globale pari a 35/40 (9/9/9/8) mentre Travis Strikes Again No More Heroes ottiene un buon 33/40 (8/8/9/8). Voti meno entusiasmanti per altri due giochi già usciti in Occidente: Kingdom Two Crowns (8/7/9/7 [31/40]) e Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr (7/7/7/7 [28/40]).

Ace Combat 7 Skies Unknown e Travis Strikes Again No More Heroes usciranno il 18 gennaio in Europa, il primo disponibile su PC, PlayStation 4 (con supporto PSVR) e Xbox One, il secondo in esclusiva su Nintendo Switch.