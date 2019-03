Le reazioni di Phil Spencer alla presentazione di Google Stadia

Brad Sams di Thurrott ha pubblicato la presunta email inviata da Phil Spencer al team Xbox dopo aver assistito alla presentazione di Google Stadia. Come ha reagito Spencer a questo reveal?

Questo il testo del presunto messaggio scritto da Spencer: "Abbiamo appena finito di assistere alla presentazione di Stadia alla GDC e posso dire che il loro annuncio conferma la validità del percorso che qui in casa Xbox abbiamo iniziato due anni fa. Oggi abbiamo assistito ad un grande competitor entrare in questo business, mettendo insieme numerosi ingredienti come community, contenuti e cloud."

Spencer continua dichiarando di aspettarsi le specifiche le caratteristiche rivelate, ma di essere rimasto sorpreso: "dallo sfruttamento di YouTube, dall'utilizzo di Google Assistant e dal controller WiFi". Infine, un messaggio per tranquillizzare tutti i dipendenti del team Xbox "Abbiamo lavorato sodo per poterci posizionare in maniera vincente sul mercato, Google oggi ha fatto un grande lavoro ma abbiamo ancora due mesi all'E3, dove ci presenteremo anche noi in grandissima forma. Dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo il cloud, i contenuti e la community, abbiamo anche una strategia chiara, adesso dobbiamo far funzionare tutto al meglio."

Così come Google, anche Microsoft è fortemente intenzionata a percorrere la via del gioco in streaming con Project xCloud, servizio previsto in Beta Pubblica a fine anno.