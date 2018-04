Le rimodulazioni di Sky, l'IPO di Spotify, l'attacco a YouTube. Le news della settimana

Torna, come ogni fine settimana, il nostro appuntamento con le migliori notizie tech degli ultimi sette giorni, in cui abbiamo ancora una volta sofferto della mancanza di nuovi annunci a causa del MWC che ormai si è concluso. Dal fronte italiano però sono arrivate tante novità, principalmente dal settore televisivo.

Sky rimodula: i nuovi prezzi degli abbonamenti

Perchè Sky, tra un'alleanza con Mediaset e le accuse di presunto monopolio, ha adottato ufficialmente il sistema di fatturazione mensile, che prende il posto di quello precedente, che prevedeva l'emissione di fatture ogni ventotto giorni. Come vi abbiamo più volte ripetuto, l'ammontare totale degli abbonamenti a livello annuale non è cambiato, mentre il costo unitario del pacchetto mensile si. Le differenze sono minime, di seguito ve le riportiamo:

Sky TV: da 19,90 Euro a 21,60 Euro;

Sky Cinema: da 15 Euro a 15,20 Euro;

Sky Sport/Sky Calcio: da 14 Euro a 15,20 Euro;

Sky HD: da 6 Euro a 6,40 Euro;

Sky Famiglia: da 5 Euro a 5,40 Euro;

Sky Go Plus: da 5 Euro a 5,40 Euro;

Sky Multiscreen: da 15 Euro a 16,20 Euro;

Sky Q Plus: da 21 euro a 21,40 Euro;

Zuckerberg risponde a Tim Cook

E' arrivata anche la risposta di Mark Zuckerberg a Tim Cook sulla questione Datagate (su cui, nel frattempo, l'Antitrust italiano ha aperto un'indagine per pratiche commerciali scorrette). Il CEO del social network ha allontanato le accuse del collega di Apple, che si era duramente scagliato contro le compagnie che basano i propri business sulla pubblicità. Zuck afferma senza mezzi termine che "vogliamo creare un servizio che permetta alle persone di connettersi con altre. Ci sono molte persone che non possono permettersi di pagare. E quindi, come con molti media, avere una pubblicità è l'unico modello razionale in grado di supportare il nostro servizio per permetterci di raggiungere quante più persone possibile".

Spotify debutta in borsa

E' stata anche la settimana del debutto in borsa di Spotify, che è approdata al NYSE sotto il simbolo SPOT, portando a compimento una delle IPO più attese dell'anno, e registrando un incremento della capitalizzazione importante.

YouTube sotto attacco: un morto e diversi feriti

Non potevamo non citare tra le news più importanti della settimana l'attentato avvenuto ai danni di YouTube nella notte tra martedì e mercoledì, e che ha visto come protagonista una donna di 39 anni, Nasim Agdham, che ha aperto il fuoco contro i dipendenti di YouTube a causa della demonetizzazione del proprio canale.