Le sessioni di doppiaggio di Death Stranding sono entrate nel vivo

Con un messaggio pubblicato su Twitter, Hideo Kojima ha confermato che il doppiaggio di Death Stranding è entrato nel vivo della produzione, riferendosi ai lavori per la versione giapponese, mentre non ci sono notizie in merito riguardo le sessioni di doppiaggio in lingua inglese.

Da segnalare, come riporta DualShockers, che il metodo di lavoro giapponese vuole solitamente il doppiaggio eseguito e completato durante le prime fasi di sviluppo di un progetto ma non è detto che Death Stranding debba necessariamente seguito questo schema, considerando anche l'ampio respiro "occidentale" del gioco di Hideo Kojima, che vede coinvolte star come Norman Reedus, Guillermo del Toro e Mads Mikkelsen.

Al momento Death Stranding è ancora privo di una finestra di lancio, secondo insistenti rumor il gioco potrebbe uscire nel 2019 e Norman Reedus si è detto possibilista a riguardo, sebbene abbia confermato di avere ancora alcune sessioni di motion capture programmate per le prossime settimane. Con ogni probabilità il gioco di Hideo Kojima sarà uno dei grandi protagonisti degli eventi Sony del prossimo anno, restiamo in attesa di saperne di più.