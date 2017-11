Le star del Real Madrid nel nuovo spot di di Xbox One

: Il team diha pubblicato un nuovo video con la collaborazione dei calciatori del, divenuto ildella console l'estate scorsa. Segue Comunicato stampa.

Il team Xbox è lieto di annunciare lo speciale tutorial calcistico che permetterà di scoprire i segreti delle mosse dei calciatori più famosi del Real Madrid. Per rivivere le azioni più entusiasmanti su Xbox One segui gli account social di Xbox Italia e scopri come ricreare le iconiche mosse con il pad Xbox.



La campagna vede protagonisti star del Real Madrid come Ramos, Modrič, Isco, Vazquez e Ceballos, che in un video mostrano come i giocatori possano ricreare le loro mosse ed azioni spettacolari su Xbox. Questa iniziativa è una combinazione di intrattenimento e tutorial che permette ai videogiocatori di scoprire le loro capacità calcistiche virtuali. Per maggiori informazioni siete invitati a visitare Xbox Wire.