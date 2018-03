Le tecnologie MSI per la Realtà Virtuale protagoniste a EICS Summit Venezia

annuncia la propria presenza a, un evento organizzato con l'obiettivo di offrire una panoramica sui più recenti sviluppi dell'Immersive Computing, che si terrà il 22 e 23 Marzo nell'affascinante contesto di, a Venezia.

Sedici autorevoli relatori racconteranno le loro esperienze nelle quattro aree in cui le XR Technologies sono oggi maggiormente utilizzate: Architecture Art and Design, Entertainment, Healthcare e Industry 4.0. E' previsto, inoltre, uno spazio espositivo dedicato alle aziende attive nell'ambito della realtà virtuale, aumentata e mista e, infine, un'area per le startup operanti in questo settore.

Nella mattina di Giovedì 22 Marzo, in particolare, MSI avrà l'opportunità di mostrare le proprie soluzioni per la VR in una sala del Piano Nobile dello storico palazzo che sarà dedicata all'azienda e i partecipanti avranno in quell'occasione anche la possibilità di entrare gratuitamente alla manifestazione con il codice "ShowcaseMSI".

Grazie poi alla partnership tra MSI e Uquido, primaria realtà operante nei settori ICT, delle new technologies e della Realtà Virtuale Immersiva, per tutta la durata di EICS Summit sarà possibile provare coinvolgenti esperienze di VR anche indossando l'innovativo MSI VR One Backpack PC presso l'area espositiva dell'Azienda.

Particolarmente ergonomico ed equipaggiato con le più recenti tecnologie MSI, tra cui spicca un esclusivo sistema di dissipazione del calore che consente di affrontare al meglio anche le sessioni di VR più lunghe e immersive, MSI VR One è in grado di offrire esperienze di MR/VR in totale libertà, confermandosi come la soluzione di riferimento in quest'ambito.

Oltre al MSI VR ONE, presso gli spazi Uquido sarà possibile interagire, tra gli altri, anche con i gaming notebook MSI GT73VR e GE73VR, due proposte certificate HTC Vive e Intel per la VR e in grado di garantire le migliori esperienze con queste tecnologie.