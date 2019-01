Le TV di Fortnite trasmettono un'Allerta Meteo! Tempesta di neve in arrivo?

Sin dalla pubblicazione dell'Aggiornamento 7.20 di Fortnite, hanno iniziato a diffondersi insistenti rumor in merito all'arrivo di una Tempesta di Ghiaccio nel Gioco. Che sia arrivato il momento?

Come potete verificare nel Tweet che potete trovare come di consueto in calce a questa news, sembra infatti che all'interno del Gioco di Epic Games stia accadendo qualcosa di decisamente strano. Tutte le TV presenti sull'isola starebbero infatti trasmettendo una sorta di "allerta meteo" diretta a tutti i videogiocatori. L'evento atmosferico indicato sembrerebbe proprio essere legato ad una Tempesta di neve!

Alcuni movimenti sospetti all'interno di Fortnite erano stati avvistati già nella giornata di ieri, quando alcuni utenti attivi nel Gioco avevano segnalato la presenza di una misteriosa Sfera di Ghiaccio intenta a fluttuare sull'area di Picco Polare. A contribuire al diffondersi di teorie e congetture ha inoltre contribuito la constante attività di datamining portata avanti dalla Community di Fortnite. Alcuni utenti dichiarano infatti di aver individuato alcuni indizi relativi al coinvolgimento della strana Sfera in un nuovo evento in-game.

Che il mondo di Fortnite sia davvero sull'orlo di ospitare un nuovo interessante sconvolgimento? Ad ora, non è giunta alcuna conferma ufficiale in merito da parte di Epic Games, per averne conferma, perciò, non ci resta che attendere novità in merito!