Le ultime immagini di Code Vein ci presentano un nuovo e potente Revenant

Come ogni mercoledì, Famitsu propone una serie di articoli dedicati alle produzioni più promettenti del Paese del Sol Levante. Anche questa settimana, Code Vein è riuscito a ritagliarsi un suo spazio all'interno della rivista videoludica giapponese.

L'articolo presente sull'ultimo numero ci rivela un nuovo personaggio: Juuzo Midou. Prima che si verificasse la misteriosa catastrofe che ha portato al collasso del mondo, egli era uno dei maggiori esperti delle ricerche sui vampiri, usava copri umani per i suoi esperimenti e radunava orfani presso il suo laboratorio al fine di mandarli in battaglia come mercenari. Adesso è diventato un potentissimo Revenant che caccia i suoi simili allo scopo di portare avanti i suoi esperimenti.

Potete osservare Juuzo Midou nelle scansioni che trovate presso questo indirizzo. Oltre al nuovo personaggio, le immagini ci mostrano anche Louis e Mia in azione, e alcune delle spade a una e due mani che potremo utilizzare nel corso dell'avventura.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Code Vein sarà lanciato su PC, Playstation 4 e Xbox One nel corso del 2018. Recentemente, il producer Keita Iizuka ha affermato che in futuro vorrebbe lavorare a un seguito e ha confermato che lo sviluppo del gioco si sta avviando verso la conclusione.