Le vendite di Monster Hunter World per PC hanno superato le aspettative di Capcom

Con una nota stampa, Capcom Japan ha annunciato che le vendite di Monster Hunter World per PC hanno superato le aspettative della compagnia, pur non pubblicando cifre precise a riguardo.

"La versione PC di Monster Hunter World ha riscosso un notevole successo e questo ci permette di lasciare invariate le stime di guadagno per l'anno fiscale in corso". Al tempo stesso la casa di Osaka comunica una perdita pari a 3.5 miliardi di yen (circa 35 milioni di euro) a causa della cancellazione del nuovo progetto di Capcom Vancouver, studio responsabile della serie Dead Rising.

Monster Hunter World ha venduto oltre dieci milioni di copie su PC, PlayStation 4 e Xbox One, diventando il gioco più venduto in assoluto nella storia di Capcom, superando titoli come Street Fighter II (riedizioni escluse), Resident Evil 2 e Devil May Cry.