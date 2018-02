Le vendite di Super Mario Odyssey a confronto con gli altri capitoli della serie

A fine gennaio abbiamo appreso dache Super Mario Odyssey è riuscito a vendere oltre 9 milioni di copie nel giro di tre mesi, rivelandosi un grande successo commerciale. Come si erano comportati, invece, gli altri capitoli della serie? Scopriamolo insieme.

Di seguito vi riportiamo il numero totale di copie vendute dai capitoli 3D di Super Mario:

Super Mario Galaxy: 12,76 m

Super Mario 64: 11.91 m

Super Mario Land 3D: 11,40 m

Super Mario 64 DS: 11.06 m

Super Mario Galaxy 2: 7,67 m

Super Mario Sunshine: 6,31 m

Super Mario 3D World: 5.70 m

In appena tre mesi, dunque, Super Mario Odyssey è riuscito a vendere più di quanto non abbiano fatto fino a oggi Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy 2 e Super Mario 3D World. Un risultato impressionante, da attribuire anche al grande successo di Nintendo Switch e alla sua base installata in costante crescita. A prescindere dai dati di vendita, qual è il vostro capitolo 3D preferito di Mario?