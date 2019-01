Le versioni console di Overkill's The Walking Dead sono state rinviate

Starbreeze Studios ed Overkill Software hanno annunciato di aver rinviato le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Overkill's The Walking Dead a data da destinarsi. Entrambe erano attese per il mese di febbraio.

Stando a quanto è possibile leggere nel comunicato ufficiale, il team sta "valutando e riesaminando le performance del gioco sulle due console". Non sono state fornite maggiori informazioni, ma evidentemente allo stato attuale i due porting non raggiungono gli standard tecnici desiderati. La nuova data d'uscita verrà annunciata prossimamente.

Overkill's The Walking Dead è al momento disponibile esclusivamente su PC. Il titolo, lanciato lo scorso mese di novembre, non è però riuscito a convincere la critica internazionale e le vendite si sono rivelate assai sottotono. I guadagni inferiori alle aspettative hanno contribuito a peggiorare la crisi in cui già versava Starbreeze, che ora si trova in amministrazione controllata. Non a caso, le voci sul rinvio delle versioni console circolavano già da diverse settimane.