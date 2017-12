League of Legeds: Riot Games annuncia una nuova patch per ribilanciare il titolo

Come abbiamo avuto, gli ultimi aggiornamenti sono stati i più importanti della storia die pare non essere ancora finita.

Il nuovo sistema di rune, di levelling, l'introduzione della Blue Essence e altre piccole, grandi modifiche al gioco sono i più grandi cambiamenti da quando la Landa degli Evocatori ha ricevuto il il suo primo rework, qualche anno fa.

Ma ciò non significa che non si possano verificare intoppi. Ci sono alcuni combattenti che, chiaramente, hanno risentito pesantemente del nuovo sistema di rune e maestrie. Un certo numero di campioni ha, invece, percentuali di vittorie superiori del 54 %, almeno secondo il sito specialistico Champion.gg.

Di conseguenza, il lead gameplay designer del titolo targato Riot, Andrei "Meddler" van Roon, ha annunciato oggi i piani per un'ulteriore patch per la preseason per affinare e smussare le criticità.

La patch regolarmente programmata, ovvero la 7.24 attualmente live sul PBE, verrà comunque pubblicata a partire dal 5 dicembre. Inoltre, una patch più piccola, denominata "7.24B", sarà disponibile il 24 dicembre.

Questa patch extra non conterrà alcuna nuova meccanica o riprogettazione per il titolo. L'attenzione sarà concentrata, invece, specialmente sulle rune e sui campioni.. Particolare attenzione sarà posta sui campioni più efficaci in top lane e sui combattenti, ma comunque tutti i ruoli potrebbero essere influenzati dalle nuove modifiche.

L'obiettivo di Riot Games è quello di continuare a rilasciare aggiornamenti più piccoli in modo da non sbilanciare il titolo con un grande divario tra la patch 7.24 e la patch 8.1, la quale è ancora prevista per il prossimo 9 gennaio.