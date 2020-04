League of Legends: 10 mesi in 10 minuti, il dietro le quinte dei Worlds 2019

Fa quasi impressione vedere, nel momento attuale, il nuovo documentario pubblicato da Riot Games per celebrare il lavoro e la passione che si celano dietro a uno degli eventi esport più importanti della stagione appena passata.

Un mix ben studiato che ci permette di apprezzare tutta l'arte, la competenza e la tecnologia messa in campo da Riot e dal team responsabile dello spettacolo andato in scena sul palco.

Per 10 mesi, il team è stato messo a dura prova nel tentativo di creare qualcosa di mai visto prima, che facesse interagire in tempo reale, e su un palco guardato da oltre 44 milioni di persone in tutto il mondo, dei performer reali con degli ologrammi spettacolari.

Sono passati solo pochi mesi dai Worlds del 2019 e dalla vittoria dei cinesi FunPlus Phoenix a Parigi.

Eppure, da allora il mondo è completamente cambiato. L'esport, esattamente come tutti noi, ha risentito dell'emergenza sanitaria globale legata al Covid-19. I maggiori campionati sono stati traslati in ambiente digitale e questo, per fortuna, aiuta.

L'esport, però, vive soprattutto di eventi dal vivo e il settore ne risentirà parecchio. Per questo il video “10 mesi in 10 minuti” non appartiene solo al passato, ma rappresenta un augurio per un futuro che, speriamo, possa tornare presto.