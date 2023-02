League of Legends: a 17 anni sta conquistando la Corea, chi è Peyz?

Il campionato coreano di League of Legends è nel vivo con lo Spring Split 2023 e, accompagnati dalle nuove trasmissioni italiane della LCK, possiamo finalmente assistere al debutto strepitoso di un ADC che, a 17 anni, sta stupendo l’intera scena competitiva: ecco chi è Kim "Peyz" Su-hwan.

Peyz è entrato a fare parte di Gen.G ancora nel luglio 2020 con il team Gen.G Academy, con cui è rimasto per oltre un anno prima di unirsi a Gen.G Challengers e, infine, alla formazione principale Gen.G Esports. Con il trasferimento della bot lane (Ruler è passato ai JD Gaming, mentre Lehends ora si trova con i KT Rolster), è stato necessario portarlo dalla seconda formazione a quella principale per colmare il buco dell’ADC, seguito poi da Delight come support trasferito da Brion Esports, sebbene abbia già giocato nel 2020 con lo stesso Peyz.

Il nuovo duo al momento sta meravigliando tutti, dato che la squadra si trova al secondo posto dell’LCK Spring 2023 Group Stage con 6 vittorie e 2 sconfitte, e che il loro KDA è il più alto del campionato. Peyz si trova al secondo posto assoluto per KDA grazie a 94 uccisioni in 19 partite giocate; Yoo "Delight" Hwan-joong, invece, con ben 191 assist si posiziona al primo posto assoluto, dato il KDA di 7,4.

Il tiratore diciassettenne avrà anche un pool di campioni standard, con Zeri, Varus, Jhin e Lucian come scelte principali, ma le sue performance stanno convincendo tutti. Meglio, dunque, non perdersi le future partite del prodigio sudcoreano, perché sta garantendo e garantirà indubbiamente tanto spettacolo.

