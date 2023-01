League of Legends, il 2023 parte col botto: il programma dell'evento Fischio d'Inizio

Con l'imminente apertura della Season 2023 di League of Legends parte ufficialmente Fischio d'Inizio, un evento che coinvolgerà le squadre professionistiche più celebrate del MOBA gratuito di Riot Games.

Lo spettacolo digitale offerto da Fischio d'Inizio 2023 di League of Legends si terrà tra il 10 e l'11 gennaio, con celebrazioni che coinvolgeranno i giocatori più quotati di LCS, LEC, LCK, LPL, LJL, CBLOL, LLA, PCS e VC in una serie di spettacoli a cui assistere in diretta sulle maggiori piattaforme di streaming.

L'evento durerà qualche ora in ciascuna regione: alla conclusione dello spettacolo di una lega, partirà la diretta di quella successiva. Il formato scelto da Riot per prevede delle competizioni tra le squadre di pro player più quotate delle nove leghe di League of Legends, con variazioni decise dalle diverse leghe regionali.

Le sfide Al meglio delle 3 sulla Landa degli Evocatori, ad esempio, darà modo ai partecipanti di selezionare tutti i Campioni, con l'unica eccezione rappresentata dagli eroi già scelti. Ciascuna delle squadre vincitrici potrà collaborare con i designer di Riot alla creazione di un'emote inedita di League of Legends. A seguire trovate il programma completo delle dirette pianificate da Riot:

Martedì 10 gennaio

10:00 -14:00: LCK

14:00 -17:00: VCS

17:00 -20:00: CBLOL

20:00 -23:00: LCS

Mercoledì 11 gennaio

23:00 - 6:00: Repliche di alcune partite

8:00 -11:00: LJL

11:00-14:00: LPL

14:00 -17:00: PCS

17:00 -20:00: LEC

20:00 -23:00: LLA

Giovedì 12 gennaio

23:00 -5:00: Repliche di alcune partite

