League of Legends abbandonerà le capsule Prime? Cresce timore tra fan

I giocatori di League of Legends con un abbonamento a Prime si saranno accorti dell’assenza di nuove capsule Prime Gaming sin da dicembre, ma cosa sta succedendo? Secondo nuove indiscrezioni, Riot Games e Amazon sarebbero arrivati al capolinea della loro collaborazione.

Il bonus mensile regalato a milioni di giocatori del MOBA free-to-play potrebbe svanire ufficialmente a breve, senza alcuna indicazione ufficiale da parte di Riot e dei gestori del programma Prime Gaming. A parlarne inizialmente è stato lo YouTuber Matty Love Gaming, dopo una discussione avuta con un dipendente Amazon: “L’accordo con Riot Games includeva solo capsule fino a dicembre; dunque, non ci sono nuove capsule per gennaio e febbraio 2023. Per questa ragione, Riot ha esteso il periodo di validità della ricompensa fino al 16 febbraio. Posso confermare che non ci sono nuove capsule per quest’anno”.

Fortunatamente, non si tratta di una chiusura definitiva del rapporto tra le due parti: il dipendente ha affermato che, per quanto ora i membri di Amazon Prime non possano riscattare nuove capsule piene di RP, frammenti di campione, skin e altri bonus, le due società stanno già “lavorando per portare più contenuti in futuro”, dalla natura tuttavia non precisata.

In assenza di altri commenti da parte di Riot Games, per ora ai fan non resta che attendere informazioni ufficiali dalle due aziende. Nel frattempo, possono comunque ammirare l’aspetto del nuovo campione di League of Legends.