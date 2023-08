League of Legends accoglie Briar: le abilità dell'arma vivente della Rosa Nera in video

Con le qualificazioni ai Mondiali 2023 di League of Legends al via, Riot Games riguadagna le nostre pagine con un approfondimento sulle abilità di Briar, la nuova guerriera che entrerà presto a far parte del roster di Eroi del celebre MOBA con la Patch 13.18.

Gli sviluppatori di LoL descrivono Briar come "un esperimento fallito della Rosa Nera, un'essere a cui è stata dovuta applicare una speciale gogna per controllarne l'insaziabile sete di sangue. Dopo anni di detenzione, quest'arma vivente è fuggita dalla sua cella e si è tuffata nel mondo... e adesso, nessuno sembra essere più in grado di controllarla".

Spinta dalla sua inesauribile fame di sangue e conoscenza, Briar si scatenerà in battaglia adottando un sistema di combattimento tra i più 'viscerali' dell'intero roster di Eroi di League of Legends, basti citare in tal senso l'abilità 'Balzo alla Gola' che porterà la fuggitiva della Rosa Nera a balzare sui suoi avversari per prosciugarne l'energia vitale.

A rappresentare maggiormente il ventaglio di attacchi di Briar è però la tecnica speciale Promessa di Morte: Briar calca un'emolite marchiando come sua preda il primo Campione che colpisce. Una volta marchiato, il nemico viene preso d'assalto dalla guerriera ed entra in uno stato di completa ematomania che ne riduce la reattività e le capacità. L'abilità in questione consente a Briar di sbloccare lo status di Frenesia Sanguinaria che le permette di ottenere armatura, resistenza magina, velocità di movimento e rubavita aggiuntivi.



Se volete saperne di più sulla Fame Nera, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su League of Legends e Briar, il nuovo Campione della Landa.