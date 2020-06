League of Legends accoglie il Nautilus Conquistatore

Dopo essersi premurati di lanciare Valorant, i vertici di Riot Games annuncia l'arrivo di Nautilus Conquistatore nel PBE di League of Legends. Il nuovo aspetto del personaggio celebra i campioni dello Spring Split 2020, nonostante l'annullamento dell'evento in conseguenza della pandemia da Coronavirus.

La linea Conquistatore, d'altronde, è sempre stata utilizzata da Riot per festeggiare il Mid-Season Invitational di League of Legends e i suoi campioni più affermati. Anche per questo, l'azienda americana ha confermato per domani, martedì 23 giugno, il lancio di Nautilus Conquistatore sul PBE.

In omaggio alle squadre che si sono qualificate all'evento eSport più importante di League of Legends, Riot Games destinerà il 25% dei profitti sulla vendita di questo pacchetto aggiuntivo ai campioni dello Spring Split di tutte le 12 leghe regionali. A seguire trovate una lista esaustiva con tutte le organizzazioni eSport interessate da questa iniziativa:

Cloud9

JD Gaming

G2 Esports

SK Telecom T1

Talon Esports

Team Flash

KaBuM! e-Sports

Unicorns of Love

DetonationN FocusMe

All Knights

Legacy Esports

1907 Fenerbahçe

Dopo l'approdo sul PBE di League of Legends, Nautilus Conquistatore verrà pubblicato in maniera ufficiale con la patch 10.14 in arrivo giovedì 9 luglio e sarà disponibile come aspetto individuale per 975 RP. Sempre dal 9 luglio sarà possibile sbloccare per 2340 RP il bundle che includerà il campione, l'aspetto Conquistatore con relativa icona e bordo.