League of Legends accoglie Samira: ecco il video della Rosa del Deserto

Dopo avervi proposto la nostra recensione di League of Legends I Reami di Runeterra, assistiamo all'ingresso nella dimensione MOBA di Riot Games di Samira, la battagliera Rosa del Deserto che farà il suo debutto nel titolo con la patch 10.19 scaricabile a breve su PC.

"Tieni il resto. Samira è una tiratrice talentuosa e spietata che carica il suo livello di stile andando a caccia dell'uccisione più appariscente. L'importante non è la vittoria... ma il brivido", si legge nel messaggio condiviso da Riot per delineare i contorni del background narrativo di questa guerriera che eccelle sia nell'impiego delle armi da fuoco che nelle tecniche di combattimento all'arma bianca.

Il ventaglio di tecniche accessibili da Samira ne riflette la sua passione per le pistole e le spade, a cominciare dall'abilità passiva Impulso Temerario che le permette di concatenare gli attacchi a corto e a medio raggio, conferendole oltretutto dei gradi di Stile con cui aumentare la propria velocità di movimento.

Tra le opzioni disponibili per chi indosserà i panni di Samira, troveremo anche le abilità Talento (spara un colpo con le pistole per danneggiare i nemici), Lama Turbinante (rotea la spada intorno a te per difenderti e colpire gli avversari), Scatto Selvaggio (infliggi danni magici oltrepassando di corsa le schiere nemiche) e infine Grilletto Infernale (scatena un fiume di proiettili che colpiscono fino a un massimo di dieci volte gli avversari a ridosso della protagonista).

Samira, la Rosa del Deserto di League of Legends, sarà accessibile con l'aggiornamento che porterà il kolossal multiplayer di Riot Games alla versione 10.19.