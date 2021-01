League of Legends accoglie Viego con uno spettacolare trailer in cinematica

Dopo aver illustrato nel novità della Stagione 2021 di LoL Wild Rift e degli altri titoli della compagnia, Riot Games pubblica uno spettacolare trailer in cinematica dedicato a Viego, il Re in Rovina che sarà presto disponibile nel roster di Campioni di League of Legends.

Realizzato in collaborazione con Digic Pictures, il video di presentazione di Viego preannuncia l'arrivo di importanti novità nella dimensione fantasy di LoL che, concretizzandosi con i futuri aggiornamenti del kolossal MOBA di Riot, ambiscono ad arricchire di contenuti l'offerta multiplayer del titolo.

Nelle intenzioni degli sviluppatori americani, il Re in Rovina sarà solo una delle molteplici sorprese previste per i fan di League of Legends. Per tutto il 2021, ad esempio, i giocatori avranno l'opportunità di votare i contenuti da aggiungere al titolo, dagli aggiornamenti dei Campioni alle tematiche degli aspetti.

Tra le novità del 2021 rientrerà anche il Torneo Clash che si terrà tra il 16 e 17 gennaio come primo evento della Stagione Classificata di League of Legends, durante la quale assisteremo anche all'ingresso dell'ambientazione Lunar Beat, un mondo futuristico con templi antichi da esplorare con Alistar, Fiora, Jarvan e altri personaggi.