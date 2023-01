League of Legends accoglierà una nuova modalità di gioco a 8 giocatori

Mentre si vocifera la nascita di uno spin-off di League of Legends basato su Sylas di Dregbourne, gli sviluppatori di casa Riot Games hanno anticipato che nell’estate 2023 arriverà una nuova modalità di gioco all’interno del suo MOBA, e sarà davvero molto particolare.

In un recente post su Twitter pubblicato tramite l’account ufficiale del gioco, Riot Brightmoon e Riot Meddler hanno parlato direttamente alla community per scusarsi in primis per il tanto criticato video di lancio della Stagione 2023. Nel filmato si evince che il team lavorerà su una Cinematic molto più emozionante per il 2024, continuando a investire su League of Legends e su tutti i suoi reparti. Inoltre, Riot si impegnerà a essere più trasparente verso il pubblico, con comunicazioni più frequenti e complete.

Tra tutte le novità, però, una spicca davvero: League of Legends accoglierà una modalità deathmatch 2v2v2v2 verso l’estate 2023. Questa nuova gamemode a otto giocatori è, agli occhi di Brightmoon, “molto promettente” e il prototipo attuale provato in ufficio sta convincendo il team di Riot Games. L’introduzione avverrà parallelamente alla distribuzione di nuove skin tematiche e del corrispondente evento dedicato. Di conseguenza, è praticamente certo che si tratterà di una modalità di gioco a tempo limitato, sullo stile delle avventure Odyssey e Dark Star.

In tutto questo, il lancio della patch 13.1 per League of Legends non sembra essere stato esente da problemi importanti: ad esempio, gli utenti hanno scoperto un buff nascosto o bug per Ornn, ora diventato troppo forte.