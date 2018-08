League of Legends agli Asian Games: grande successo e sorpresa Cina

La Cina è riuscita a strappare la vittoria dalle mani dei favoritissimi coreani, portandosi a casa il terzo torneo internazionale quest'anno. Il team cinese ha vinto la medaglia d'Oro nella finale dei Giochi asiatici del 2018 (finale vista da oltre un milione di persone), ma non è stata impresa facile.

La Cina si è qualificata ai Giochi Asiatici 2018 come terzo seed dopo aver perso proprio per mano dei coreani e di Taipei nei qualifier regionali. Messa nello stesso gruppo della Corea la Cina è comunque riuscita a passare ai playoff con un record di 4-2, con entrambe le sconfitte rimediate proprio dalla Corea di Faker e Score.

Nei playoff, però, la Cina si è riscattata, battendo il team di Taipei in semifinale e, poi, addirittura la Corea in finale, lasciando sul campo un solo match in entrambe le serie. Sebbene la Cina abbia definitivamente sconfitto la Corea nelle fasi finali 3-1, la serie è stata abbastanza combattuta, con molti capovolgimenti di fronte.

Ciò che ha dato alla Cina la spinta necessaria per battere i rivali è stato l'AD più forte e famoso al mondo, Jian "Uzi" Zi-Hao. La vittoria dei Giochi Asiatici di oggi è la terza edizione di un torneo internazionale di League of Legends per la Cina quest'anno.

I team cinesi professionisti hanno infatti vinto sia nel Mid Season Invitational che nel Rift Rivals. I Giochi asiatici sono ormai conclusi e ora sia i giocatori cinesi che quelli coreani torneranno nelle loro rispettive regioni per continuare i playoff delle rispettive leghe.

La LPL cinese ha ancora una settimana della regular season, prima del Summer Split. La LCK invece è quasi finita, con le finali che si terranno l'8 settembre.